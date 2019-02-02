Kumluca Ziraat Odası Başkanlığına Kökçe Seçildi

Kumluca Ziraat Odası Başkanlığı için gerçekleştirilen seçimde, 35 oy alan Hidayet Tevfik Kökçe başkan seçildi.

Ziraat Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Oda faaliyet raporlarının okunmasının ardından gerçekleştirilen seçimde, Hidayet Tevfik Kökçe ve Ahmet Öztürk başkanlığa aday oldu. Yaklaşık 14 bin 200 kayıtlı üyesi bulunan Ziraat Odası başkanlığı için 43 delegeden 40'ı oy kullandı. 35 oy alan Hidayet Tevfik Kökçe, Kumluca Ziraat Odası Başkanı seçilirken, Ahmet Öztürk ise 5 oy aldı.

Seçimin ardından konuşma yapan Kökçe, oda başkanlığına seçildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kumluca'nın Türkiye'de tarımın başkenti olarak bilindiğini ifade eden Kökçe, "Bu da bizim omuzumuzdaki yükün ağırlığını gösteriyor. Odamıza kayıtlı 14 binden fazla üye var. Tarımda üreten bir toplum, yenilikler ve çiftçimizin geleceği için çalışacağız." dedi.

Kumluca Ziraat Odası yönetim kurulu üyeliklerine ise Murat Aygün, Mustafa Acar, Süleyman Kalkan, Erçin Soytürk, Selehattin Ergen ve Tuncay Obut seçildi.

Kaynak: AA