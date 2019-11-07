Kumluca Ziraat Odası Başkanı Kökce: Narımıza sahip çıkalım

07.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:43

KUMLUCA Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, son birkaç yılda birçok çiftçinin nar üretiminden vazgeçerek, zeytin üreticiliğine başladığını belirterek, "Hem üreterek hem de tüketerek nar meyvesine sahip çıkalım" dedi.

Bol miktarda C vitamini, polyphenol, demir, potasyum içeren ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren nar meyvesinin 2019 sezon hasadı tamamlandı. Antalya'nın batısında 4 ilçede nar üreticiliği yapıldığını belirten Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Demre'de 595 dekar alanda, Finike'de ise 4 bin 700 dekar alanda üretim yapıldığını kaydetti.

Kaynak: DHA

Son 5 yılda Kaş ilçesinde nar üretim alanının 6 bin dekardan 4 bin dekara, Kumluca'da ise 10 bin dekardan 6 bin dekara düştüğünü vurgulayan Hidayet Kökce, son dönemde özellikle Kaş ve Kumluca ilçesinde yaklaşık 6 bin dekar arazide nar ağacının sökülerek zeytin fidanı dikildiğini anlattı.'YERİNE ZEYTİN AĞACI DİKİLDİ'Hidayet Kökce, şunları söyledi: "Batı Antalya'da 16 bin dekar alanda nar üretimi devam ediyor. 4 ilçenin toplam rekoltesinin 33 bin ton civarında olduğunu düşünüyoruz. Kumluca'da 4 bin, Kaş ilçesinde de 2 bin olmak üzere toplamda 6 bin dekar alanda nar söküldü. Bunların yerine zeytin ağacı dikildi. Bunun sebebi ise nar fiyatlarının düşük, masrafların yüksek olması. Geçmiş dönemlerde 3-4 lira olan nar fiyatları 1-2 liraya düştü. Çiftçimiz para kazanamayınca, girdi fiyatları da ağır olunca, gübreleme maliyetleri yüzde 300-400 arttığı için nar ağaçlarının yerine zeytin ya da başka ağaçlar dikilmeye başlandı."'NARIMIZA SAHİP ÇIKALIM'Geçmişteki nar üretiminin iyi olduğunu vurgulayan Kökce, "Ama üretim gittikçe düşüyor. Nar C vitamini deposu. Özellikle kış dönemi için sağlık deposu diyorum. Neticede ihracata giden, iç piyasada tüketilen narımız var. İhracat ve iç piyasa tüketiminde devletimize de katma değeri var. Ama böyle devam ederse ve nar sökülmeye devam ederse belki de nar ithalatına başlayacağız. Bu çok kötü bir durum. Narımıza sahip çıkalım. Bol bol yiyelim, tüketelim çünkü çok güzel bir meyve. 'Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane' hesabıyla bolca tüketelim ve narımıza sahip çıkalım. İlerleyen dönemlerde nar sökümleri devam ederse ve ithal etmek durumunda kalırsak o zaman çok yüksek fiyatlarla yiyeceğiz. Hem milletimize hem çiftçimize yazık olacak" dedi.'ZEYTİNİN PAZARI AÇIK'Sökülen narların yerine zeytin dikilmesine de açıklık getiren Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Narın üretimi zor. Maliyeti, işçiliği zor. Zeytinde biraz daha düşük. Zeytinin pazarı açık. Zeytinin çıtlatması, dilmesi, bastırması, yağı geniş bir alanda değerlendiriliyor ama naron 20 gün içinde hasadının bitip depolanması veya satılması gerekiyor. Hasada başlama ile bitme arasındaki süre kısa. En geç 20 gün, 1 ay içinde toplanması gerekiyor. Zeytin uzun süreli olduğu için üreticilerimiz tercih ediyor" diye konuştu.KUMLUCA'DA 10 BİN DÖNÜM ALANDA ZEYTİN ÜRETİMİKumluca'da 10 bin dekar alanda yaklaşık 450 bin ağaçla zeytin üreticiliği yapıldığını ve ortalama rekoltenin 15 bin ton civarında olduğunu hatırlatan Hidayet Kökce, zeytin üretmek isteyen üreticilere 20 bin civarında fidan dağıtıldığını da söyledi. Kökce, ayrıca Kumluca Ziraat Odası bünyesinde kurulan zeytinyağı sıkma tesisinde de bölge üreticisine piyasa koşullarından daha iyi imkanlarla hizmet vererek çiftçiye destek sağladıklarını kaydetti.