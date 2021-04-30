Kumluca Ziraat Odası Başkanı Kökce'den üreticilere sigorta uyarısı

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, çiftçileri narenciye ürünlerini sigorta yaptırmaları konusunda uyardı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, çiftçileri narenciye ürünlerini sigorta yaptırmaları konusunda uyardı.

Kökce, yaptığı açıklamada, geçen yıllarda bölgede yaşanan dolu, hortum, ani sıcaklık artışı gibi durumlardan tarımsal üretim yapan çiftçilerin olumsuz etkilendiklerini, hem üreticinin hem de ülke ekonomisinin büyük kayıplar yaşadığını belirtti.

Narenciye üreticileri için yeni sezon öncesi yüzde 50'sini devletin karşıladığı TARSİM sigortası yaptırmanın zamanı geldiğine dikkati çeken Kökce, şunları kaydetti:

"Narenciye üretimimizde portakal hasadımız bitti. Narenciye bahçelerimizde yeni çiçeklerimiz açtı ve meyveye dönüşmeye başladı. Artık TARSİM sigortası yaptırmanın zamanı geldi. Bildiğiniz gibi geçen yıl Mayıs ayında çok yüksek bir hava sıcaklığı yaşadık, sonrasında dolu afeti oldu. Çiftçilerimiz büyük sıkıntılar yaşadı. Bu yüzden Çiftçi Kayıt Sistemine bağlı olan tüm çiftçilerimize TARSİM sigortalarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak