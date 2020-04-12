Kumluca ve Elmalı ilçelerinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu Antalya'nın Kumluca ve Elmalı ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Antalya'nın Kumluca ve Elmalı ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde dün gece saat 24.00'ten itibaren uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Kumluca ve Elmalı ilçelerinde belediye ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çeşitli önlemler aldı. Kumluca'da yasağın başladığı saatlerden itibaren ilçe merkezindeki tüm cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapılırken, Elmalı ilçesinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belediye ekipleri mahalle sokaklarında araçlarıyla anonslar yaptı.

Yasağın ikinci gününde de devam eden çalışmalarda Kumluca ilçesinde tarım üretimi dolayısıyla çiftçilik yapan vatandaşların toptancı hallerinde gitmelerine izin verildi.

Havadan görüntülenen Elmalı ilçesinin sessizliğe bürünmüş hali dikkati çekti.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazır olduklarını söyledi.

Uygulanan sokağa çıkma yasağının koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla yapıldığını ve süreli olduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Dünya geneline yayılan bir salgın ile karşı karşıyayız, bu salgının önüne geçebilmek için bazı önlemler alınıyor. Her ne kadar yasak uygulansa da asıl önlem halkımızın bu kurallara uymalarıyla başarılı olacaktır. Biz belediye olarak evlerinde kalan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tedbirlerimizi aldık, bunlarla ilgili planlamalarımızı yaptık. Özellikle ekmek ihtiyacı konusunda tüm mahallelerimizde belirli aralıklarla ekmek dağıtımı yapılıyor. Tüm halkımızdan isteğimiz, lütfen sokağa çıkmasınlar, evde kalsınlar. Hayat eve sığar, olursa bir ihtiyaçları bizlere ulaşsınlar, bizler halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere görev başındayız."

Kaynak: AA