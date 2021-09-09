Kumluca Muhtarlar Derneği seçiminde başkan değişmedi
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Kumluca Muhtarlar Derneği seçiminde başkan değişmedi

Kumluca Muhtarlar Derneği seçiminde başkan değişmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde olan Muhtarlar Derneğinde gerçekleştirilen genel kurul sonunda dernek başkanlığına yeniden İbrahim Songur seçildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde olan Muhtarlar Derneğinde gerçekleştirilen genel kurul sonunda dernek başkanlığına yeniden İbrahim Songur seçildi.

Kumluca Muhtarlar Derneği Başkanlığında gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurul toplantısı Muhtarlar Derneği binasında yapıldı. Kongrenin divan başkanlığını en yaşlı üye olan Çayiçi Mahalle Muhtarı Mehmet Çaybaş yaptı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve ibraz edildi. Ardından dernek tahmini bütçesi belirlendi ve kabulü için oylandı, daha sonra dernek organları seçimi yapıldı.

Yapılan seçimler sonucunda, Kumluca Muhtarlar Derneği Başkanlığına Eski Cami Mahalle Muhtarı İbrahim Songur yeniden seçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Beykonak Mahalle Muhtarı Ramazan Selçuk, Belen Mahale Muhtarı Hasan Acar, 50. Yıl Mahalle Muhtarı Memiş Aydın, Temel Eğitim Mahalle Muhtarı Cahit Benli, Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç ve Yeni Kışla Mahalle Muhtarı Hüsnü Canıtez getirildi. - ANTALYA

Kumluca Muhtarlar Derneği seçiminde başkan değişmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kumluca Muhtarlar Derneği seçiminde başkan değişmedi - Haberler
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