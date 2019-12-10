10.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:50

Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde afet koordinasyon kurulu oluşturuldu.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojinin uyarısı sonrası ilçe genelinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri aldıklarını bildirdi.

Belediye tarafından afet koordinasyon merkezi oluşturulduğu bilgisini veren Köleoğlu, belediye ekiplerinden oluşan koordinasyon merkezinin meteorolojik uyarılar sona erene kadar görev yapacağını kaydetti.

Geçmiş yıllarda ilçede olumsuz hava koşullarına bağlı üzücü hadiselerin yaşandığını, can ve mal kayıplarının meydana geldiğini hatırlatan Köleoğlu, "Kumluca Belediyesi olarak uyarıları dikkate alıyoruz. İş makinelerimiz ve personelimizle hazır halde bekliyoruz. Tek temennimiz halkımızın yaşanabilecek olumsuz hava şartlarından etkilenmemesidir. Bu konuda vatandaşlarımızdan da meteorolojik uyarıları dikkate alarak tedbirli olmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Köleoğlu, olası su taşkınları ve toprak kaymalarını önlemek amacıyla derelerin denizle olan bağlantılarının da iş makineleriyle genişletildiğini ifade etti.

Kaynak: AA