Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Ağlamaz, göreve başladı Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İrfan Ağlamaz, çalışmalara başladı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İrfan Ağlamaz, çalışmalara başladı.

Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan'ın tayini sonrası boşalan ilçedeki emniyet müdürlüğü görevine İrfan Ağlamaz atandı.

İlçe Emniyet Müdürü Ağlamaz, gazetecilere, Antalya'nın her anlamda gelişen ve büyüyen ilçelerinden olan Kumluca'da görev yapacak olmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Vatandaşın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Ağlamaz, "Devraldığımız çıtayı, daha yükseğe çıkaracağız. İlçenin trafik ve asayiş sorunlarının çözümü için yapacağımız çalışmalar olacak. Burada en büyük destekçilerimiz vatandaşlarımızın bize olan güveni olacaktır. İnşallah birlikte çok güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA