Kumluca Hastanesi ek inşaatı bir yıl içinde tamamlanacak

TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu Kumluca Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak başhekim Fatih Aladağ'dan, teknik elemanlardan ve müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu Kumluca Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak başhekim Fatih Aladağ'dan, teknik elemanlardan ve müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kumluca Devlet Hastanesi ek bina inşaatı devam ediyor. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Antalyamızı sağlık alanındaki yeni yatırımlar ile güçlendiriyoruz. Bu yatırımlarımızdan bir yenisi Kumluca ilçemizde yükseliyor. Kumluca Devlet hastanemize yapılan ek bina 50 yataklı olacak ve toplam 22 bin 400 metrekare kapalı alana sahip. Bir yıl içinde tamamlanacak bu ek inşaat ile birlikte Kumluca Devlet Hastanemizin hem yatak sayısı 150 ye çıkaracak hem de B grubu bir hastane haline getireceğiz. İsimlendirirken Ek inşaat diyoruz ancak yeni yaptığımız bina mevcut kullanılan hastanenin tam iki katı büyüklüğünde. Dolayısıyla ek binadan daha öte yeni bir hastane inşa ediyoruz. Ameliyathaneleri, yoğun bakım odaları, acil servisi, tıbbi cihazları, kapalı ve açık otoparkı ile Kumluca'ya yakışan 5 yıldızlı bir hastane olacak" dedi.

"Her işin başının sağlık olduğunu bilerek gece gündüz çalışıyoruz"

Bölgenin sağlık hizmetlerindeki kalitesini arttırmak için ilk günden beri çalıştıklarına vurgu yapan Uslu, "Hamdolsun Batı Antalya çok önemli sağlık yatırımları aldı, almaya devam edecek. Kumluca ve Batı Antalya tıbbi cihazlarıyla, sağlık personeli sayısı ve konforlu binası ile bir sağlık tesisine kavuşuyor. Bir yıl sonra Eylül 2022'de hizmete almayı planlıyoruz" diye konuştu.

Teknik elemanlar Milletvekili Atay Uslu'ya yaptıkları sunumda inşaat ile ilgili şu bilgileri verdiler: "Tamamlandığında hasta mahremiyetini ön planda tutan, 5 yıldızlı otel konforunda hasta odaları, 6 ameliyathane, 13'ü yetişkin, 4'ü yeni doğan olmak üzere 17 yoğun bakım yatağı, 3 doğum salonu ile hizmet verecek. Yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğe sahip acil serviste 16 müşahede yatağı, 3 poliklinik odası bulunacak. Ayrıca kapalı ve açık otopark binası ek hastane binasının yanında yer alacak." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı