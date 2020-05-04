Kumluca Hali'nde kısıtlama sonrası araç kuyruğu

ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki toptancı halinde, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sebze ve meyve getiren üreticiler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

ANTALYA 'nın Kumluca ilçesindeki toptancı halinde, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sebze ve meyve getiren üreticiler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Kumluca'da, seralarında ve bahçelerinde çalışan üreticiler topladıkları ürünleri bugün sabaha karşı toptancı haline getirdi. 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan hale üreticiler akın edince girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Sera üreticileri, saat 04.00'te hal girişine gelmeye başladı. Toptancı halinin açılış saati olan 06.00'ya kadar bekleme kuyruğu, kilometrelerce uzadı.

Hal kapısının açılmasıyla aynı anda sebze yüklü tüm araçlarla içeri girilmeye başlandı. Yoğunluk beklendiği için önceden tedbirler alındı. Tedbirler sayesinde sebze yüklü araçlar, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan komisyoncu ve tüccarlar tarafından paketleme bölümlerine sevk edildi.Üreticilerden biri, "Havalar ısındı. Artık üretim de arttı. Bu yüzden toptancı halinde yığılmalar yaşanıyor. Buraya saat 04.00'te gelip sıraya geçiyoruz" dedi.

Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Ahmet Kaya da "Havaların ısınmasıyla tüm sebze çeşitlerinde artış var. Tonajlar arttı. Beklediğimiz bir yoğunluk var. Bir de 3 günlük kısıtlamanın ardından Kumluca toptancı halimizde beklediğimiz bir yoğunluk yaşanıyor. Ama bu yoğunluğa rağmen sevkiyatta hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ürünler iç ve dış piyasaya gidiyor" dedi.

- Antalya

Kaynak: DHA