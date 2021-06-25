Kumluca Gençlik Merkezi'nin alt yapı çalışmaları tamamlandı

Kumluca Belediyesince yapılan gençlik merkezinin kısa süre sonra hizmete gireceği bildirildi.

Kumluca Belediyesince yapılan gençlik merkezinin kısa süre sonra hizmete gireceği bildirildi.

Belediye ekiplerince alt yapı çalışmaları tamamlanan merkezde kurslar ile bilgisayar sınıfı ve kütüphane yer alıyor.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "gençlik gelecektir" sloganıyla yaptıkları merkezin toplumun her kesimine hitap edeceğini ifade etti.

Gençlik merkezinde kurs ve atölyelerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında hizmet vereceğini belirten Köleoğlu, gençlerden gelecek talepler doğrultusunda kurs açacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak