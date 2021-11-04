Kumluca Emniyeti'nden "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Tescil Büro Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığının trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlattığı kampanyayı hayata geçiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından "Bi Hareketine Bakar Hayat" mottosuyla yürütülecek kampanya çerçevesinde kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşınması hedefleniyor.

Kumluca'da İçişleri Bakanlığınca, trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yasal ve yapısal düzenlemelerin yapılması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması gibi atılan birçok önemli adımın yanı sıra kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşınması amacıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı yeni bir kampanya kapsamında ilçe genelinde afiş ve duyuru çalışmaları başlatıldı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği, kampanya için hazırlanan görseller, billboardlarda ve sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel ve ulusal basın yayın organları, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otogar, AVM, dolmuş ve otobüs gibi alanlar ile kurumsal iletişim sayfalarında yer alması sağlanıyor. Trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası sonrası aynı kampanyaya bağlı olarak yeni kampanyalarda düzenleneceği bildirildi. - ANTALYA