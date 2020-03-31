SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Kumluca'dan sebzeler, hallere tertemiz ulaştırılıyor - Ekonomi
Antalya, Kumluca, Ekonomi

Kumluca'dan sebzeler, hallere tertemiz ulaştırılıyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtü altında yetiştirilen sebzeler, hijyen kurallarına dikkat edilerek, toptancı hallerine gönderiliyor.

31.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:39
Kumluca'dan sebzeler, hallere tertemiz ulaştırılıyor
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtü altında yetiştirilen sebzeler, hijyen kurallarına dikkat edilerek, toptancı hallerine gönderiliyor. Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, "Özveriyle çalışan çiftçilerimizi, onlara destek veren tarım paydaşlarını ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Bu zor dönemde hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar" dedi.

Türkiye'nin en önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden olan Kumluca'da, üretime ara verilmeden devam ediliyor. Koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınırken, Kumlucalı üreticiler, seralardan toplanan domates ve biber gibi ürünlerin tüketiciyle buluşturulması için yoğun çalışıyor. Örtü altında yetiştirilen sebzeler, çiftçiler tarafından seralardan toplandıktan sonra toptancı hallerine hijyen kurallarına dikkat edilerek, gönderiliyor. El değmeden, hijyenik koşullarda paketlenen ürünler, ihracat ve iç piyasa için sevk ediliyor.

Paketleme tesisini ziyaret eden KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, "Sıkıntılı günlerden geçtiğimiz günlerde büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Bu arada bir grubu daha alkışlamak istiyorum. Gerçekten evlerde kaldığımız bugünlerde rafların boş kalmamasını sağlayan, gıda üretiminde büyük özveriyle çalışan çiftçilerimizi onlara destek veren tarım paydaşlarını ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Bu zor dönemde, zor şartlarda hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar" diye konuştu. 'GÜVENEREK TÜKETMELERİNİ ÖNERİYORUM'

Son dönemde koronavirüs salgını nedeniyle hijyen koşullarının daha fazla ön plana çıktığını vurgulayan Günay, "Tarım ve ticaret bakanlıklarının bizlere gönderdiği direktifler doğrultusunda özellikle paketleme tesislerinde üreticiden gelen ürünleri el değmemiş şekilde yarımşar, 1'er kiloluk paketlerle yine el değmeden tüketiciye ulaşacak şekilde hijyenik bir şekilde paketleyerek yurdun çeşitli yerlerine sevk ediyoruz. Tüketicilerimize; gönül rahatlığıyla vücut direncinin yükseltilmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından çok önemli olan bizim ürettiğimiz sebzelerimizi, C vitamini deposu ürünlerimizi güvenerek tüketmelerini öneriyorum" dedi. 


- Antalya

Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Ekonomi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Ekonomi
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak Ekonomi
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi
Fed'den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak Ekonomi
Fed'den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak
TMSF'den 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 20 milyonluk destek Ekonomi
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Lütfü Türkkan Abdulhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Guido Senia Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Basketbolcu Lionel Messi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Rusya Wuhan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kumluca'dan sebzeler, hallere tertemiz ulaştırılıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 18:51:06. #1.14#
title