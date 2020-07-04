Kumluca'daki yangında 4 hektarlık orman arazisi zarar gördü
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Kumluca'daki yangında 4 hektarlık orman arazisi zarar gördü

Kumluca'daki yangında 4 hektarlık orman arazisi zarar gördü Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkar orman yangınında 4 hektarlık orman alanı zarar gördü.

04.07.2020 17:04 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:10

Kumluca'daki yangında 4 hektarlık orman arazisi zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkar orman yangınında 4 hektarlık orman alanı zarar gördü.Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangın bugün 14: 15 te Kumluca ilçesi Toptaş mevkiinde başladı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 4 helikopter, 22 arazöz, 3 dozer, 60 yangın işçisi 8 teknik elemanla yangına müdahale edildi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin söndürme çalışmalarının yerinde yönettiği yangında 4 hektarlık ormanlık arazi zarar gördü. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yine öğle saatlerinde Manavgat ilçesi Taşağıl Karakaya mevkiinde çıkan orman yangınında 1,5 hektarlık orman arazisi zarar görmüştü.

Kumluca'daki yangında 4 hektarlık orman arazisi zarar gördü

Kaynak: İHA

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