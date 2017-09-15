Kumluca'daki Sgk Hizmet Binasında Çalışmalar Sürüyor

Kumluca, Finike ve Demre ilçelerine hizmet verecek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet binası inşaatında çalışmalar devam ediyor.



Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, SGK Kumluca Şube Müdürü Meltem Dilekcan, Göksu Mahallesi'nde yapımı devam eden SGK hizmet binasında incelemelerde bulundu.



SGK hizmet binası inşaatı hakkında bilgi veren SGK Antalya İl Müdürü Deniz, yaklaşık bin metrekare alandaki inşaatın dört katlı olacağını ve Kumluca'nın yanı sıra Finike ve Demre ilçelerine de hizmet vereceğini söyledi.



2017 yılı sonuna kadar inşaatı tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Deniz, "Hizmet bölgemizde yaşayan halkımızın büyük bir çoğunluğu tarımla geçindiği için bu hizmet binamızda tarım sigortacılığına daha çok önem vereceğiz. Yeniz hizmet binamız bölge halkına çok faydalı olacağına inanıyorum." diye konuştu.