Kumluca'daki fırtınada ölen kadın tüp bebek tedavisi için evinden ayrılmış
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Kumluca'daki fırtınada ölen kadın tüp bebek tedavisi için evinden ayrılmış

20.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 17:01
Kumluca'daki fırtınada ölen kadın tüp bebek tedavisi için evinden ayrılmış

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, fırtınada durağın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki Gülseren Çiçek'in, tüp bebek tedavisi gördüğü hastaneye gitmek için evinden çıktığı ortaya çıktı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, fırtınada durağın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki Gülseren Çiçek'in, tüp bebek tedavisi gördüğü hastaneye gitmek için evinden çıktığı ortaya çıktı.

Kumluca ilçesi Göksu Mahallesi'nde yaşayan Gülseren Çiçek'in kayınbiraderi Özcan Çiçek, yengesinin 2 dönüm serada üretim yaptığını söyledi.

Yengesinin, hastanede randevusu olduğu için olay günü evinden çıktığını aktaran Çiçek, "Fırtına da o sırada geldi. Ağabeyime telefonda, "Tutunuyorum bir yere. Yardım et.' demiş. Telefonla konuşurken büyük bir gürültü gelmiş, ses kesilmiş. Ağabeyim eve geldi. Yengemi sordu. Koşarak durağa gittik. Durağın altında kalmış. Yoldan geçen arabaları durdurarak yardım istedik. 15 kişi durağı zor kaldırdık. Yengemi çıkardık ama hayatını kaybetti." diye konuştu.

Durağın, sadece 2-3 parke taşına sabitlendiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Çiçek, durağın devrilmesinde ihmali olanlarla ilgili hukuki mücadele başlatacaklarını dile getirdi.

Ağabeyi ve yengesinin 2,5 yıl önce evlendiğini belirten Çiçek, "Her kadının hayalinde olduğu gibi anne olma özlemi vardı. Hayalini gerçekleştiremeden öldü. Çok üzgünüz." dedi.

Görümce Sümeyye Çiçek, yengesini abla gibi gördüğünü, kimseye zararı olmayan, iyi niyetli bir insan olduğunu kaydetti.

Yengesiyle anneliğe dair sürekli konuştuklarını vurgulayan Çiçek, "Yengemin ilk başlarda anne olacağına dair umudu yoktu. Yengem için bu tedavi son umuduydu. Her şey olumlu gidiyordu. Anne olamadan gitti. Durakla birlikte iki insanın hayalleri de yıkıldı. Yüzlerce kilo ağırlığındaki bir durağı iki parke taşına nasıl bağlayabiliyorlar? Bu durak bırakın fırtınayı, rüzgarlı havada bile yıkılırdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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