Kumluca'da zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi
Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim ve tüketimi yapılan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim ve tüketimi yapılan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, hijyen, fiyat tarifesi, gramaj, maske ve eldiven kullanımı konularında iş yerlerini denetledi.
Ekipler, iş yeri sahiplerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymaları yönünde de uyardı.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, iş yerlerindeki denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak