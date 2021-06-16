Kumluca'da zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi
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Kumluca'da zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi

Kumluca'da zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim ve tüketimi yapılan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim ve tüketimi yapılan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, hijyen, fiyat tarifesi, gramaj, maske ve eldiven kullanımı konularında iş yerlerini denetledi.

Ekipler, iş yeri sahiplerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymaları yönünde de uyardı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, iş yerlerindeki denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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