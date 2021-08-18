Kumluca'da yurtta yangına müdahale sürüyor
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Kumluca'da yurtta yangına müdahale sürüyor

Kumluca'da yurtta yangına müdahale sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kumluca'da yurtta yangına müdahale sürüyor Antalya'nın Kumluca ilçesindeki fen lisesi yurdunun çatısında çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kumluca'da yurtta yangına müdahale sürüyor

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki fen lisesi yurdunun çatısında çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 12.00 sırasında Cumhuriyet Mahallesi'nde ormanlık alan içindeki Kumluca Fen Lisesi Yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çatıyı kaplayan alevlere itfaiye ve 10 arazöz ekiplerinin müdahalesi başladı. İlçede konuşlu bulunan bir yangın söndürme helikopteri de yangına müdahale ediyor. Öğrencinin bulunmadığı yurdun çatısındaki yangını ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.

Kumluca'da yurtta yangına müdahale sürüyor
Kumluca'da yurtta yangına müdahale sürüyor
Kumluca'da yurtta yangına müdahale sürüyor
Kumluca'da yurtta yangına müdahale sürüyor
Kumluca'da yurtta yangına müdahale sürüyor
Kumluca'da yurtta yangına müdahale sürüyor
Kumluca'da yurtta yangına müdahale sürüyor
Kumluca'da yurtta yangına müdahale sürüyor
Kumluca'da yurtta yangına müdahale sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı

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