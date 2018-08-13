Kumluca'da Vatandaşlardan Dolar Tepkisi

Kumluca'da bir grup vatandaş, ellerindeki dolarlarını Türk Lirası'na çevirdi.

Kumluca ilçesinde bir araya gelen bir grup vatandaş, ABD ile yaşanan gerilim ve sonrasında dolar kurundaki yükselişe tepki göstermek amacıyla, Ziraat Bankası şubesine giderek ellerindeki dolarları bozdurdu.

Grup adına açıklama yapan Mustafa Çetin, ABD ile yaşanan gerilim sonrası dolar kurundaki yükseliş üzerinden Türkiye'ye baskı yapılmasını kabul etmediklerini, buna tepki vermek amacıyla sembolik de olsa ellerinde bulunan ABD dolarlarını bozdurmak istediklerini söyledi.

Yaşanan olayları Türkiye ekonomisinin kötüye gittiği gibi göstermeye çalışanlara da tepki verdiklerini ifade eden Çetin, "Bu bir milli meseledir. Bu ülke, bu topraklar bu kadar ucuza kazanılmadı. Bizi askeri ve siyasi olarak diz çöktüremeyenler, ekonomik olarak diz çöktürmeye çalışıyorlar ancak yanılıyorlar. Biz kuru ekmek soğana razı oluruz da asla ülkemizin ve devletimizin baskı altına alınmasına razı olmayız." dedi.

Bozdurdukları dolarların karşılığındaki Türk Lirası'nı devlete bağışlamak istediklerini, ancak devletin böyle bir hesabı bulunmadığını da anlatan Çetin, gerekirse bu uğurda canlarını bile seve seve vereceklerini, asla baskılara boyun eğmeyeceklerini bildirdi.

Grup üyeleri daha sonra topluca, ellerinde bulunan dolarlarını bozdurdu.