Kumluca'da üstü açık otobüsten bando ve orkestra konseri
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Kumluca, Güncel, Haber

Kumluca'da üstü açık otobüsten bando ve orkestra konseri

Kumluca ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, üstü açık otobüsle mahalleleri dolaşarak TMBB'nin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konseri verdi.

26.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:00
Kumluca'da üstü açık otobüsten bando ve orkestra konseri

Kumluca ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, üstü açık otobüsle mahalleleri dolaşarak TMBB'nin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konseri verdi.

Konser öncesi araçlardan yapılan anonslarla, yeni tip koronavirüs (Kovic-19) salgını tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan çocuklar ve aileleri balkonlara davet edildi. Üstü açık otobüsten gerçekleştirilen açık hava konserinde bando ve orkestra üyeleri seslendirdikleri marş ve şarkılarla izleyenleri coşturdu.

Konseri izleyen vatandaşlar balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayraklarıyla orkestra üyelerine eşlik etti. Konser sonunda otobüsten yapılan anonsla vatandaşlara koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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