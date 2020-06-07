Kumluca'da trafik kazası: 2 yaralı
Bağlık Mahallesi Gödene Caddesi'nde Salih Yavuz'un kullandığı 07 V 9366 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı yola geçerek takla attı ve park halindeki 07 ADU 20 plakalı otomobile çarptı.
07.06.2020 22:37 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:12
Bağlık Mahallesi Gödene Caddesi'nde Salih Yavuz'un kullandığı 07 V 9366 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı yola geçerek takla attı ve park halindeki 07 ADU 20 plakalı otomobile çarptı.
Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle açıldı.
Kaynak: AA