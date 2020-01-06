Kumluca'da taşan dere su baskınına sebep oldu
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Kumluca'da taşan dere su baskınına sebep oldu

Antalya'nın Kumluca İlçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi Konak Yanı mevkisinde Baysı Deresinde taşkın meydana geldi.

06.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:23
Kumluca'da taşan dere su baskınına sebep oldu

'nın İlçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi Yanı mevkisinde Baysı Deresinde taşkın meydana geldi.


Hacıveliler Mahallesi Konak Yanı Köprüsünün kuzey tarafından Baysı Deresinin seddi aşırı yağmurlardan dolayı aşındı. Sel suları, aşınan yerden Hacıveliler Mahallesi içinden geçen Salur Mahallesi'ne giden yola ve portakal bahçelerine taştı. Bazı evlerin bahçelerine kadar taşan sel suları küçük çapta maddi hasara sebep oldu. Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri taşkına müdahale etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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