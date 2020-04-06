Kumluca'da sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı Kumluca Doğa Sporları Kulübü (KUDOSK) üyesi grup, koronovirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmasıyla yiyecek bulma imkanları azalan sokak hayvanlarını besledi.

Kumluca Doğa Sporları Kulübü (KUDOSK) üyesi grup, koronovirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmasıyla yiyecek bulma imkanları azalan sokak hayvanlarını besledi.

Altınyaka Mahallesi'nde yaşayan Hafize Güral (52), nüfusu yazlıkçıların gelmesiyle artan mahallede sokak hayvanlarının zor durumda olduğunu bildirdi. Güral'ın çağrısıyla harekete geçen KUDOSK üyeleri sokak hayvanlarını besledi.

Hafize Güral, sokak hayvanlarının aç kalmasına dayanamadığı için sosyal medya aracılığıyla yardım istediğini ifade etti.

Bölgede yazlıkçılar tarafından bırakılan çok sayıda kedi ve köpek olduğuna dikkati çeken Güral, "Yazın sahiplenilen bu hayvanlar maalesef bırakılıp gidiyor. Ben burada bu hayvanları besliyordum. Ancak koronavirüs tedbirleri başlayınca çok fazla sokağa çıkamadım. Mahallemizde yazlıklar boş. Az sayıda oturan var. Bu hayvanları yiyeceksiz bırakmayan Kumluca Doğa Sporları Kulübü üyelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

KUDOSK Başkanı Muttalip Demiröz de sokak hayvanları için bayat ekmek, kemik ve kedi maması temin ederek mahallenin uygun noktalarına bıraktıklarını kaydetti. Demiröz, "İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan mahallemize bu yiyecekleri getirdik. Hayvanları besledik. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar geleceğiz." dedi.

Kaynak: AA