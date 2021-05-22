KUMLUCA'DA SERAYA UYUŞTURUCU BASKINI
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KUMLUCA'DA SERAYA UYUŞTURUCU BASKINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kumluca ilçesinde seraya yapılan baskında 39 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde seraya yapılan baskında 39 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kumluca'ya bağlı Göksu Mahallesi'nde oturan A.K. ve M.K. kardeşlerin, serada yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı 16. JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince seraya baskın düzenlendi. Yapılan aramada 39 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan A.K. ve M.K. kardeşler ifadelerinin sonrasında serbest bırakıldı.

KUMLUCA'DA SERAYA UYUŞTURUCU BASKINI
KUMLUCA'DA SERAYA UYUŞTURUCU BASKINI
KUMLUCA'DA SERAYA UYUŞTURUCU BASKINI
KUMLUCA'DA SERAYA UYUŞTURUCU BASKINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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