KUMLUCA'DA SERALARI FIRTINA VURDU

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan poyraz fırtınası gece saatlerinde hızını artırınca seralara zarar verdi.

Dün akşam saatlerinde kuzey yönden esmeye başlayan fırtına, saat 02.00'de hızını arttırdı. 50. Yıl, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerindeki seralar fırtına nedeniyle zarar gördü. Bazı seraları deviren fırtına bazılarının da üstündeki plastik örtüyü söktü. Ortaköy mahallesinde yaklaşık 10 dönüm serasının çökmesi nedeniyle ürünleri zarar gören Hasan Uysal, komşularının yardımıyla seradaki domatesleri don vurmadan kurtarmaya çalıştı.

Uysal'a yardım eden Faiz Gemici (50), Gece fırtına oldu. Serada değildik. Hasan, yanıma çay içmeye gelmişti. Sobaları yakmak için serada olsaydı ölürdü. Sonra birlikte seraya geldik, yıkılmıştı dedi.

Sera enkazının yerinden sökülmesi için yardıma eden İsmail Çetin (58) ise Fırtına bir anda serayı yatırdı. Hiçbir şey yapamadık. Kızaran, gelişen meyveleri alabilirsek alacağız. Başka çaremiz yok diye konuştu.

Fırtınada serasının plastiği yerinden sökülen Üzeyir Uysal (42) da onarım yaptığını, ürünlerinin donmaması için çaba gösterdiklerini söylledi.