Kumluca'da sera üreticileri don nöbetine başladı (3)
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Kumluca'da sera üreticileri don nöbetine başladı (3)

20.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:09
Kumluca'da sera üreticileri don nöbetine başladı (3)

AĞAÇLAR VE BİTKİLER BUZ TUTTUMeteorolojinin don uyarısında bulunmasının ardından örtü altında sebze üretimi yapan çiftçiler, ürünlerinin zarar görmemesi için geceden sabaha, seralarında don nöbetine başladı.

AĞAÇLAR VE BİTKİLER BUZ TUTTU

Meteorolojinin don uyarısında bulunmasının ardından örtü altında sebze üretimi yapan çiftçiler, ürünlerinin zarar görmemesi için geceden sabaha, seralarında don nöbetine başladı. Kumluca ilçesine bağlı Alakır Vadisi'nde ise açıkta kalan bitki ve ağaçlar buz tuttu. Gece sıfırın altına düşen soğuk hava ve don nedeniyle bölgedeki ağaçlar ve bazı bitkilerin üzerinde buz sarkıtları oluştu.Mehmet ÇINAR/ANTALYA,


Kumluca'da sera üreticileri don nöbetine başladı (3)
Kumluca'da sera üreticileri don nöbetine başladı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR

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