Kumluca'da satranç turnuvası başladı
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Kumluca'da satranç turnuvası başladı

Kumluca'da satranç turnuvası başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Satranç Meslek Liselilerimizle Buluşuyor" bin okul projesi kapsamında düzenlenen satranç turnuvası başladı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Satranç Meslek Liselilerimizle Buluşuyor" bin okul projesi kapsamında düzenlenen satranç turnuvası başladı.

Batı Antalya Bölgesinden 11 Okul temsilcisi öğrencinin katıldığı turnuva Kumluca Uygulama Oteli Bahçesinde yapılıyor. Törene Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Demre İlçe Milli Müdürü Faruk Atılgan, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Elmalı ve Kemer eğitim veren meslek liselerinin müdürleri katıldı. Yarışmalar bir gün sürecek. Yarışmalar sonucunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.

Törende konuşma yapan Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, " Satranç Meslek Liselerimizle buluşuyor Projesi Bakanlığımızın farkındalık oluşturmuş olduğu, meslek liselerine vermiş olduğu değeri bizde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak "Satranç Meslek Liselerimizle Buluşuyor" projesi ile taçlandırmak istedik. Meslek liseleri bizim için üreten okullar, ülkemizin geleceği için çok değerli, bu manada bakanlığımız her defasında bunu altını çiziyor. Vurgular yapıyor. Mesleki eğitim meselesi, memleket meselesi sloganıyla yola çıkılan bu güzel yürüyüşte bizde Antalya ili olarak güzel işler yapma gayreti içersindeyiz. Burada aynı zamanda bir satranç turnuvası yok, bir sosyalleşme projesi de var. Aynı zamanda 6 ilçemizin var olan bağlarının kuvvetlendirilmesi, aynı zamanda ilimizin güçlü olması anlamını ifade ediyor" dedi. - ANTALYA

Kumluca'da satranç turnuvası başladı
Kumluca'da satranç turnuvası başladı
Kumluca'da satranç turnuvası başladı
Kumluca'da satranç turnuvası başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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