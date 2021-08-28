Kumluca'da örtü altı sera üretim sezonu başladı

Örtü altı sera üretiminin önemli merkezlerinden Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yeni sezon fideler toprakla buluşturulmaya başladı.

Örtü altı sera üretiminin önemli merkezlerinden Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yeni sezon fideler toprakla buluşturulmaya başladı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, gazetecilere, ilçe genelinde yaklaşık 60 bin dekar alanda yapılan örtü altı sera üretiminde, çiftçilerin güz dönemi domates fidelerini dikmeye başladıklarını söyledi.

Yeni fidelerden 2 ile 3 ay sonrasında ürün hasadı yapılabileceğini ifade eden Başkan Kökce, "2021-2022 sezonumuzda çiftçilerimiz fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. İlçemizde 60 bin dekar alanın 30 bin dekarında güzlük, sezonluk ve baharlık olarak domates üretimi yapılıyor. İnşallah kazasız, afetsiz bir yıl olur, çiftçilerimiz ürünlerinden hak ettikleri emeklerinin karşılığını alırlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak