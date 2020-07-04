Kumluca'da orman yangını
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.
04.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:39
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.
- Antalya
Yangın, Kumluca'ya bağlı İncircik Mahallesi, Toptaş Sulama Suyu Göleti yakınındaki ormanlık alanda saat 14.15 sıralarında çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 22 arazöz, 3 dozer, 60 orman işçisi, 8 teknik eleman karadan, 4 helikopter, 1 uçak da havadan müdahalede bulundu. Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda yangın saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 4 hektarlık ormanlık alan hasar gördü.
- Antalya
Kaynak: DHA