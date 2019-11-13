Kumluca'da orman yangını
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Kumluca'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

13.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:29
Kumluca'da orman yangını

'nın ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Mahallesi Ömerbeleni mevkiinde çıkan yangını gören vatandaşlar hemen 177 Yangın İhbar Hattına verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ederek söndürdüğü yangında 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Kumluca Orman işletme Müdürü Faik Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Yangın sezonu 31 Ekim'de sona erdi. Bölgemiz her şeye rağmen orman yangınları açısından hassas bir bölge. Ekiplerimizi çok hızlı bir şekilde organize ettik. Yangın büyümeden yerleşim alanlarına zarar vermeden önledik" dedi.


Yangının çıkış sebebi jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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