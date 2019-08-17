Kumluca'da orman yangını

17.08.2019 13:15

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Yangının çıktığı noktada yemek pişirmek için ateş yaktığı belirlenen bir kişi, gözaltına alındı.

Kumluca'ya bağlı Beşikçi Mahallesi yakınlarındaki serada işçi olarak çalışan Suriye uyruklu, iddiaya göre, yemek yapmak için arazide ateş yaktı. Çevreye sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle bölgedeki ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında yangın başladı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine söndürme ekipleri sevk edildi. 42 orman işçisi ve 3 kişilik teknik personel, 1 helikopter, 11 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6 itfaiye aracı ile yangına müdahale etti. Yangın, saat 13.00 sıralarında, büyümeden kontrol altına alınırken, ekipler de soğutma çalışması başlattı. Yangının yaklaşık 2 dönüm alanda etkili olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, 1 kişiyi gözaltına aldı.



Kaynak: DHA