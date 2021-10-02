Kumluca'da okul servisi şoförlerine seminer verildi - Haberler
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Kumluca'da okul servisi şoförlerine seminer verildi

AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Kumluca'da okul servisi şoförlerine seminer verildi

Kumluca'da okul servisi şoförlerine seminer verildi.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Kumluca'da okul servisi şoförlerine seminer verildi.

Kumluca Sultan Alpaslan İlköğretim Okulu konferans salonunda, polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen seminere, okul servisi yapan şoförler katıldı.

Seminerde, Karayolları Trafik Kanunu, okul servis araçları yönetmeliği ve servis şoförlerinin uyması gereken kurallar anlatıldı.

Etkinliğin, okul öğrencilerinin ve okul taşıtlarının karışabileceği trafik kazalarını önlemek ve çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim öğretimlerini sağlamak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Kumluca'da okul servisi şoförlerine seminer verildi

Kumluca'da okul servisi şoförlerine seminer verildi

AA / Mehmet Çakmak - Son Dakika Haberleri
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