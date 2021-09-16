Kumluca'da okul servisi şoförleri denetlendi - Haberler
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Kumluca'da okul servisi şoförleri denetlendi

AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Kumluca'da okul servisi şoförleri denetlendi

Kumluca ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, sorumluluk alanlarında bulunan öğrenci servislerinin şoförlerini yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Kumluca ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, sorumluluk alanlarında bulunan öğrenci servislerinin şoförlerini yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Trafik timleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde okul servisi şoförlerine yönelik alkol ve uyuşturucu testleri de gerçekleştirildi.

Servis araçlarında genel kontrollerin yanı sıra emniyet kemeri, ışıklı uyarıcılar, bulundurulması gereken evraklar kontrol edildi. Servis şoförlerine ayrıca bu yıl uygulamaya konulan tükürük örneği ile 10 dakikada sonuç veren uyuşturucu testi yapıldı.

İlçede jandarma sorumluluk alanında yaklaşık 150 civarında okul servisi bulunduğunu belirten jandarma yetkilileri, okul servislerinin denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği, bu denetimlerde eksiklik tespit edilen servis sürücülerine gerekli cezai işlemin uygulandığı bildirdi.

Kumluca'da okul servisi şoförleri denetlendi

Kumluca'da okul servisi şoförleri denetlendi

Kumluca'da okul servisi şoförleri denetlendi

AA / Mehmet Çakmak - Son Dakika Haberleri
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