Kumluca'da öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti başladı

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında lise ve üniversiteye yerleşecek öğrenciler için Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tercih komisyonu oluşturuldu.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Ortaokullarda 8. Sınıfı tamamlayan öğrencilere Ortak Sınav Sonuçlarına göre ve lise son sınıfı tamamlayan öğrencilere LGS - YKS sonuçları doğrultusunda bir üst eğitim programlarına yerleşmesinde gerekli yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerini sunmak amacıyla, Kumluca Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinesinde ilçe genelinde Tercih Danışmanlığı Komisyonları oluşturuldu. Öğrencilerin yoğun bir sınav döneminin ardından Merkezi Sistem Sınavlarına girdiklerini şimdi ise tercih yapma zamanı olduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğrenci ve velilerimize tercihleri noktasında destek olabilmek ve tercihlerini doğru yapabilmelerini sağlamak amacıyla kurduğumuz Tercih Danışmanlığı Komisyonları Kumluca Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinesinde çalışmalarına başlamıştır. Sınav Tercihinin en az, sınava hazırlanmak kadar önemli olduğunu ifade eden Girgin, Öğrencilerimizin Sınav Tercihlerinin mutlaka bir Eğitim Uzmanı tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu komisyonlar ortaokul ve lise kademesindeki okullarımızın bünyesinde de bulunmakta olup, her komisyon okul müdürü, müdür yardımcısı ve rehber öğretmenden oluşmaktadır. Öğretmenevinde ve Kumluca Rehberlik Araştırma Merkezinde de danışmanlık hizmeti verilmektedir. İnşallah tüm öğrencilerimize doğru üniversite, doğru meslek seçme konusunda yardımcı olabiliriz" dedi.

LGS'ye giren öğrenciler, 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tercih işlemlerini yapacaklar. 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı adı altında gerçekleştirilen üniversite sınavları üç oturumda tamamlandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar sonuçlarını heyecanla bekliyor. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 üniversite sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında da yine tercih komisyonları aracılığıyla öğrenciler tercihte bulunabilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA