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Kumluca'da narenciye üreticileri Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı uyarıldı

AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Kumluca'da narenciye üreticileri Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı uyarıldı

Kumluca ilçesinde narenciye üreticisi çiftçiler, narenciye ürünlerine zarar veren Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı uyarıldı.

Kumluca ilçesinde narenciye üreticisi çiftçiler, narenciye ürünlerine zarar veren Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı uyarıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı Bitki Sağlığı Şubesinde görevli ziraat mühendisleri Recep Büyükkök, Fatma Okay Barut ve Deniz Bayar narenciye bahçelerindeki daha önceden konulmuş feromen tuzakları kontrol ederek, narenciye meyvelerinde Akdeniz meyve sineğinin larva bırakıp bırakmadığını kontrol ediyorlar.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Akdeniz meyve sineği ile mücadelede Tarım Müdürlüğü yetkileriyle birlikte narenciye bahçelerinde incelemelerde bulunduklarını ve çiftçileri zararlıya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını söyledi.

Akdeniz meyve sineği zararlısının ürünlerin ihracatına büyük engel olduğunu ifade eden Kökce, "Bir tırda bir tane bile bir üründe Akdeniz meyve sineği zararlısı çıksa ürün geri gönderiliyor. Şu an Akdeniz meyve sineği açısından riskimiz yok. Her hafta bahçelerimiz geziliyor, kontrolleri yapılıyor. Feromon tuzaklarda kaç tane olduğu sayılıyor. Meyvelerin olgunlaşmasıyla birlikte hasada yakın bir dönemde zararlının etkisi ortaya çıkıyor, bundan dolayı erken önlem almakta fayda var." dedi.

Ziraat Mühendisi Deniz Bayar da narenciye ürünlerinin olgunlaşma dönemine girdiği bu günlerde meyvelerde büyük zararlar veren Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı mücadeleyi sürdürdüklerini ve zararlıya karşı tedbir alınması amacıyla üreticileri uyardıklarını söyledi.

Akdeniz meyve sineği zararlısının görülme ihtimali olan bölgelere daha önceden tuzaklar yerleştirdiklerini ifade eden Bayar, şunları kaydetti:

"Bahçelerimizdeki Akdeniz meyve sineği tuzaklarının kontrollerini yapıyoruz. Feromon tuzakları değiştirdik. Haftalık sayımlarını yaparak meyvelerde zararlının etkilerine bakıyoruz. Henüz meyvelerimizde renk değişimi oluşmadığından zararlının etkileri tam olarak görülmüyor. Bunların takibini yaparak en kısa süreçte meyvelerde renk değişimi sürecinde takibini yaparak varsa zararlı ilaç mücadelesini başlatacağız. İlanlarımızı belediye ve ziraat odası aracılığı ile duyuruyoruz."

Kumluca'da narenciye üreticileri Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı uyarıldı

Kumluca'da narenciye üreticileri Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı uyarıldı

Kumluca'da narenciye üreticileri Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı uyarıldı

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