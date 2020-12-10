Kumluca'da maske ve mesafe denetimi arttırıldı
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Kumluca'da maske ve mesafe denetimi arttırıldı

10.12.2020 10:32 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:37
Kumluca'da maske ve mesafe denetimi arttırıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesi toptancı halinde emniyet ve tarım ilçe müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan günlük denetimler arttırıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi toptancı halinde emniyet ve tarım ilçe müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan günlük denetimler arttırıldı.

Çiftçiler, seralarından topladığı ürünleri toptancı haline kendi araçları ile getiriyor. Domates, biber, salatalık ve patlıcan gibi ürünlerin pazarlanması ve paketlenmesini bekleyen çiftçiler, sebze getirdikleri plastik kasaların boşaltılmasını da beklerken, komisyon evleri ve yazıhanelerin önünde bekliyor. Bekleme esnasında oluşan nüfus yoğunluğu nedeniyle risk oluşmaması için ilçe hıfzıssıhha kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda emniyet ve tarım ilçe müdürlüğü ekipleri her gün denetim yapıyor.

Ekipler, günün belirli saatlerinde toptancı haline gelerek, maske ve mesafe denetimlerini sürdürüyor. - ANTALYA

Kumluca'da maske ve mesafe denetimi arttırıldı
Kumluca'da maske ve mesafe denetimi arttırıldı
Kumluca'da maske ve mesafe denetimi arttırıldı
Kumluca'da maske ve mesafe denetimi arttırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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