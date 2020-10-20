Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu nedeniyle seralar zarar gördü (2)
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Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu nedeniyle seralar zarar gördü (2)

20.10.2020 12:12 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:17

Zarar gören seralık alanlar Kuvvetli rüzgar ve dolu nedeniyle zarar gören cami Caminin zarar gören kubbesi Caminin zarar gören zemini ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde aniden bastıran dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağının altında kalan kadın hayatını kaybetti, bölgedeki...

Zarar gören seralık alanlar

Kuvvetli rüzgar ve dolu nedeniyle zarar gören cami

Caminin zarar gören kubbesi

Caminin zarar gören zemini ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde aniden bastıran dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağının altında kalan kadın hayatını kaybetti, bölgedeki seralar zarar gördü. (2)

Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu nedeniyle seralar zarar gördü (2)
Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu nedeniyle seralar zarar gördü (2)
Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu nedeniyle seralar zarar gördü (2)
Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu nedeniyle seralar zarar gördü (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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