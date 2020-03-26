Kumluca'da koronavirüs tedbirleri
Ekiplerin pazar alanını dezenfekte etmesi Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.
26.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:01
Ekiplerin pazar alanını dezenfekte etmesi
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor. Kumluca ilçesinde belediye ekipleri vatandaşların kullandığı alanlarda dezenfeksiyon yaptı.
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Kaynak: AA