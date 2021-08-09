Kumluca'da koca dehşeti: Eski eşi ve kaynanasını başlarından vurarak öldürdü
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Kumluca'da koca dehşeti: Eski eşi ve kaynanasını başlarından vurarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kumluca'da koca dehşeti: Eski eşi ve kaynanasını başlarından vurarak öldürdü Antalya'nın Kumluca İlçesinde cinnet getiren adam eski eşi ve eski kaynanasını tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Kumluca'da koca dehşeti: Eski eşi ve kaynanasını başlarından vurarak öldürdü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde cinnet getiren adam eski eşi ve eski kaynanasını tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Olay sabah karşı saat 03 45 te Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarında bir apartmanın 3'üncü katında yaşandı. İddialara göre Ali Alataş., uzun süreden beri eski takip ettiği eşi Gülcan Kılınç ve eşinin annesi oturduğu apartmana geldi. Eve nasıl girdiği henüz bilinmeyen Ali Alataş, eşi Gülcan Kılınç ve eski kaynanası Gülizar Klınç'ı başından tabanca ile vurdu.

Silah seslerini duyun komşuların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Gülizar Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gülcan Kılınç da hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yaşamını yitirdi. Cenazeler, Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Kaçan Ali Alataş ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kumluca'da koca dehşeti: Eski eşi ve kaynanasını başlarından vurarak öldürdü
Kumluca'da koca dehşeti: Eski eşi ve kaynanasını başlarından vurarak öldürdü
Kumluca'da koca dehşeti: Eski eşi ve kaynanasını başlarından vurarak öldürdü
Kumluca'da koca dehşeti: Eski eşi ve kaynanasını başlarından vurarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı

Kumluca'da eski koca dehşeti
Kumluca'da eski koca dehşeti
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