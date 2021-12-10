KUMLUCA'DA 'KASKINI TAK, DENGENİ KORU, HAYATTA KAL' PROJESİ

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - Kumluca'da 'Kaskını tak, dengeni koru, hayatta kal' adlı proje kasamında düzenlenen eğitimi tamamlayanlana sertifika ve kask verildi. Kumluca'da motosiklet kazalarının artışından dolayı uygulamaya konulan proje kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen seminerin açılış töreni yapıldı. Etkinliğe Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, Ulaştırma Hizmetleri Şoför Esnafı Odası Başkanı Bayram İğneli, Kumluca Sanayi Sitesi Başkanı Durmuş Tomaç ve güvenli motosiklet sürüş eğitimine başvuranlar katıldı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Erhan Yeğen, son bir yılda Kumluca'da yaşanan her iki trafik kazasından birinde motosikletin bulunduğunu anlattı. Kumluca Devlet Hastanesi doktorlarından Ortopedi Uzmanı Fehmi Doruk ise motosiklet kullanıcılarının kazayı en hafif şekilde atlatmayı sağlayacak korunaklı elbiseleri giymesi ve kask kullanımına dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimcisi Mustafa Çetin de sürücülerin motosiklet kullanırken güvenli yolculuk için aracı tutuşu, yola bakışı gibi bilmesi gereken kurallar olduğunu söyledi. Etkinlik kapsamında Karatepe Stadı'nda uygulamalı eğitim yapıldı. Eğitimde motosiklet parkurunda başarı gösterenlere kask hediye edildi. Eğitimi ardından sertifika dağıtıldı. Eğitime katılan kursiyerlerden Gülçin Özbek (37), "Motosiklet kullanıyorum. Motosiklet ehliyetim var. Normal olarak sürücü kursuna başvurup ehliyetimi almıştım. Ama bu eğitimde püf noktalarını öğrendim. 2 günde çok güzel şeyler öğrendim. Çok faydalı oldu. Motor sevdalısıyım. Motor benim için bir aşk öyle diyeyim" dedi. Kursiyelerden Mehmet Genç (31) de 13 yıldır motosiklet kullanmasına rağmen eğitimde öğrendiği sürüş teknikleriyle kendisini geliştirdiğini söyledi.