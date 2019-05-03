Kumluca'da "İstiklal Mücadelesinin 100.yılı" Etkinlikleri

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı onuruna çeşitli kategorilerde sportif yarışmalar düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla başlayan "İstiklal Mücadelesinin 100.Yılı" dolayısıyla Kumluca Spor Lisesi Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Kumluca'da ilkokul, Ortaokul ve Liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik sportif etkinlikler düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin; "Yüce milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde İstiklal mücadelesi yıllarında vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü ve bekası uğruna gösterdiği kahramanlığın ve yaşananların milli birlik ve beraberlik ruhunun sportif faaliyetler ile gelecek nesillere aktarılması ve yaşatılması amacıyla düzenlenen bu etkinliklerin ülkemiz adına çok önemlidir" dedi.

Etkinlikler kapsamında, koşu, gülle atma, güreş, uzun atlama yarışmaları yapıldı. Etkinliklere katılan her okula katılım belgesi verilerek, birinci olan öğrencilere ödülleri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde verileceği bildirildi. Yarışmalar sonucunda dereye giren okullara çeşitli ödüller verilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA