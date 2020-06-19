Kumluca'da imara açılan alanlarda altyapı çalışması başladı Kumluca ilçesinde imara açılan alanlarda altyapı çalışmalarına başlandı.

Kumluca ilçesinde imara açılan alanlarda altyapı çalışmalarına başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri, imara açılan ilçedeki alanlarda 2 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması gerçekleştirilecek.

ASAT ekipleri, ilk etapta içme suyu şebekesi hattı için fiziki çalışma yaptı.

Ekipler, Bağlık Mahallesi 1. Cadde'den başlayan çalışmalarda, 1 kilometre içme suyu şebekesi, 1 kilometre de kanalizasyon altyapısı yapacak.

Kaynak: AA