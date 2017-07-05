Kumluca'da İlk Kez Boğa Güreşi Düzenlenecek

Kumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi Karagöl Yaylasında bu yıl ilk kez boğa güreşi düzenleneceği bildirildi.



Kumluca Belediyesi'nin destekleriyle, Güzören Mahallesi Karagöl Yaylasında, bu yıl ilk kez yapılacak 1. Karagöl Yayla Şenlikleri kapsamında boğa güreşi yapılması kararlaştırıldı.



Kumluca Belediyesi ve Güzören Mahallesi Karagöl Altyapı Derneği iş birliğiyle Karagöl Yaylasında yapılacak 1. Karagöl Yayla Şenlikleri tertip komite üyeleri, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya başkanlığında toplantı düzenlendi.



Çetinkaya, belediye olarak ilçede gelenek ve göreneklere bağlı birçok sosyokültürel etkinliği sürdürerek, gelecek nesillere aktarmaya gayret ettiklerini şimdi ise Türkiye'nin birçok yerinde düzenlenen boğa güreşi etkinliğini ilk kez Kumluca'da düzenleyeceklerini söyledi.



Güreşlerin, 13 Ağustos 2017 Pazar günü "1. Karagöl Yayla Şenlikleri" kapsamında gerçekleştirileceğini ifade eden Çetinkaya şunları kaydetti:



"Karagöl Yaylası, şehir merkezine yakın mesafede ve rakımı yüksek Türkiye'de ender yaylalardan birisidir. Asırlardır Yörük ve yaylacılık kültürünün sürdürüldüğü, son yıllarda ise içme suyu ve ulaşımdaki sorunların çözüme kavuşturulmasıyla yöre halkı tarafından cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu şenlikleri düzenleme amacımızda Karagöl Yaylasını tanıtarak, Kumluca'nın yayla turizmine katkı sağlamaktır. Şenlik kapsamında yapılacak çeşitli etkinliklerin yanı sıra boğa güreşleri halkımıza açık, ücretsiz olacak."