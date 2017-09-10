Kumluca'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Kumluca ilçesinde, iş yerlerinde bulunan sadaka kutuları ve bozuk paraları çaldığı iddia edilen kişi, polis tarafından yakalandı.



Alınan bilgiye göre, ilçede iş yerlerindeki sadaka kutuları ve kasalardaki bozuk paraların çalındığı yönündeki ihbarları değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Yapılan çalışmayla kimliği tespit edilen Y.C. (31) polis tarafından yakalandı. Zanlının, hırsızlık için özellikle lokantaları tercih ettiği ve iş yerlerine gece vakti pencerelerden girdiği belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.