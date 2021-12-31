Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2)

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - KUMLUCA'DA EV VE SERALARI SU BASTI

Rekor yağışın düştüğü Antalya'da dün gece etkili olan aşırı yağışın bıraktığı izler, gün ağarınca ortaya çıktı. Kumluca ilçesinde domates, biber, salatalık, patlıcan ekili yaklaşık 2 bin dönüm tarım arazisi su altında kaldı, milyonlarca liralık hasar oluştu. Özellikle dere yataklarının yakınındaki bazı ev ve seralarda su baskınları yaşandı. Yağışın etkisini yitirmesiyle su seviyesi azalırken, üreticiler motopomp ile suyu tahliye ediyor.

Domates yetiştiricisi Muhammet Bircan da, "Allah'tan gelen bir şey. Dünü ve geceyi ayakta geçirdik. Çok şükür beklediğimiz felaket olmadı. Ürünlerimde çok az hasar var. Çok ucuz atlattık" dedi.