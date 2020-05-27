Kumluca'da Cuma namazı hazırlıkları
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Kumluca'da Cuma namazı hazırlıkları

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 29 Mayıs'ta kılınacak Cuma namazı için hazırlıklar yapılıyor.

Kumluca'da Cuma namazı hazırlıkları
27.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:44

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 29 Mayıs'ta kılınacak Cuma namazı için hazırlıklar yapılıyor. İlçede kurulan heyet, ilçe merkezlerindeki cami bahçelerinde köy ve mahalle camilerinin bahçelerinde, ilçe merkezindeki Karatepe ve Şehir stadında, Adrasan ve Mavikent mahallelerindeki statlarda, alınacak tedbir ve önlemler çerçevesinde Cuma namazı kılınmasını kararlaştırdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kılınamayan Cuma namazı, 29 Mayıs'ta kılınacak. Antalya merkezde olduğu gibi ilçelerde de uzun bir aradan sonra ilk kez kılınacak olan Cuma namazı için hazırlıklar başladı. İlçede, Kumluca ilçesinde Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Yalçın Seyran, İlçe Müftüsü Hacı Kahraman'dan heyet oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelgede belirtilen şartlara uygun şekilde, belirlenen şart ve önlemler çerçevesinde 29 Mayıs Cuma Günü ilk Cuma Namazı kılınacak. Alınan tedbir ve önlemler çerçevesinde kılınacak Cuma Namazı için, cami imam hatibi, müezzini ve cami görevlileri tarafından 1 buçuk metrelik mesafenin ayarlanması için işaretleme çalışmaları yapılıyor.

İlçede kurulan heyet, ilçe merkezlerindeki cami bahçelerinde köy ve mahalle camilerinin bahçelerinde, ilçe merkezindeki Karatepe ve Şehir Stadında, Adrasan ve Mavikent Mahallelerindeki statlarda alınacak tedbir ve önlemler çerçevesinde Cuma namazı kılınmasını kararlaştırdı. Cuma Namazı kılınacak cami ve alanlara girişler kontrollü olacak. Girişte dezenfekte kullanılacak. Aynı zamanda maske kullanılacak, cemaat ise abdesti evlerinde alacak. Seccade ise evlerden getirilecek.

Cuma namazından sonra da öğle ve ikindi namazları sosyal mesafeye uyularak, maske ve dezenfekte kullanmak kaydıyla cami içlerinde yığılmaya, kuyruğa meydan verilmeden din görevlileri koordinesinde kılınabilecek. Akşam, yatsı ve sabah namazlarını da camide kılmak isteyenler, belirlenen şartlara uymak şartıyla cemaatle değil ferdi olarak camide kılabilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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