Kumluca'da çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 14.45 sırasında Çaltı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye 15 arazöz, bir iş makinesi, çok sayıda orman işçisi yönlendirildi. Havadan 3 helikopterin de müdahale ettiği yangın 1.5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 3 dönüme yakın nar bahçesi, zeytin ağaçları, 5 dönüm kadar çam ormanı zarar gördü. Vatandaşlar da ekiplere yardımcı oldu. Yangına neden olduğu iddiasıyla T.K. (52) adlı şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı