Kumluca'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Toptaş Mahallesi Toptaş Göleti mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 22 arazöz, 3 dozer, 1 ambifik uçak ve 60 orman işçisiyle yangına müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında, 4 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA