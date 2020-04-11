Kumluca'da cadde ve sokaklar yıkanıyor İçişleri Bakanlığınca, 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde, geceden itibaren uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının ardından, Kumluca'da cadde ve sokaklar belediye ekiplerince yıkanmaya başladı.

İçişleri Bakanlığınca, 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde, geceden itibaren uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının ardından, Kumluca'da cadde ve sokaklar belediye ekiplerince yıkanmaya başladı.

İçişleri Bakanlığınca, 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde bu gece saat 24.00'ten itibaren uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının ardından, Kumluca ilçesinde belediye ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte cadde ve sokaklarda yıkama çalışması başladı.

Gün boyu devam edecek olan cadde ve sokakların yıkanması çalışması sırasında ekiplerin dezenfektan amaçlı deterjanlar kullandıkları görüldü. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sokağa çıkma yasağının ardından, aldıkları kararla ilçe genelindeki tüm cadde ve sokakları yıkanacağını söyledi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini ifade eden başkan Köleoğlu, "İçişleri Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda 48 saat süreyle ilçemizde zorunlu halle ve sokağa çıkması gerekenler dışında lütfen sokağa çıkmayalım. Bizde belediye olarak bu süreçte ilçemiz genelinde bir dezenfektan amaçlı cadde ve sokakların yıkanmasını yapacağımı. İnşallah yaptığımız bu çalışmalarla salgının önüne geçeriz. Tüm halkımızdan isteğimiz, lütfen sokağa çıkmasınlar, evde kalsınlar, bu salgın sürdükçe bu gibi ve daha ileri tedbirleri almak zorunla kalabiliriz." dedi.

Başkan Köleoğlu, ayrıca sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan ve acil ihtiyaçları olan vatandaşların Kaymakamlık başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekiplerine ulaşabileceklerini, bu sayede vatandaşların ihtiyaçlarını giderileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA