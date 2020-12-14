Kumluca'da bazı sera ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı
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Kumluca'da bazı sera ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı

14.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:14

Kumluca'da sel ve su baskınlarından görüntüler.

Kumluca'da sel ve su baskınlarından görüntüler.

Vatandaşların konuşması

Su kanalını temizleme çalışmaları

Seralarda oluşan su birikintileri

ANTALYA - Antalya'da aralıklarla devam eden ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kumluca ilçesinde bazı sera ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Kumluca'da bazı sera ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı
Kumluca'da bazı sera ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı
Kumluca'da bazı sera ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı
Kumluca'da bazı sera ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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