Kumluca'da bazı sera ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı
14.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:14
Kumluca'da sel ve su baskınlarından görüntüler.
Kumluca'da sel ve su baskınlarından görüntüler.
Vatandaşların konuşması
Su kanalını temizleme çalışmaları
Seralarda oluşan su birikintileri
ANTALYA - Antalya'da aralıklarla devam eden ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kumluca ilçesinde bazı sera ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı