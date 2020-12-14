Kumluca'da bazı sera ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı

Kumluca'da sel ve su baskınlarından görüntüler.

Vatandaşların konuşması

Su kanalını temizleme çalışmaları

Seralarda oluşan su birikintileri

ANTALYA - Antalya'da aralıklarla devam eden ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kumluca ilçesinde bazı sera ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı