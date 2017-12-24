Kumluca'da Balıkçı Esnafı Denetlendi

Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Kapalı Halk Pazar'ında balık satan esnafları denetledi



Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterineri Sinan Ulusoy ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı Ekipler Kapalı halk Pazar'ında balık satan esnafları denetledi. Halkın daha güvenli ve daha sağlıklı balık ürünleri tüketmesi amacıyla yapılan denetlemelerde ekipler iş yerlerini titizlikle aradı. Ekipler, tezgahta satılan balıkların tüketilmeye uygun olup olmadığını, depolama bölümlerindeki balıkların uygun şartlarda saklanıp saklanmadığını kontrol etti. Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy, "Halkımızın daha güvenli ve sağlıklı balık tüketebilmeleri amacıyla yaptığımız kontrollerde, Kapalı Halk Pazarımızda balık satan esnaflarımızı denetledik. Balık satan esnaflarımızın hassasiyetini biliyoruz. Ancak biz yine de rutin kontrollerimizi yapıyoruz. Denetimler sonucunda olumsuz bir şey yok. Denetimlerimiz rutin olarak devam edecek" dedi. - ANTALYA